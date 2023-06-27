Знаменитости 27 июня 2023, 11:51 Регина Тодоренко рассказала, что мечтает стать многодетной мамой

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Телеведущая Регина Тодоренко и музыкант Влад Топалов уже воспитывают двух сыновей, и на этом пара не планирует останавливаться. Об этом блогер рассказала Teleprogramma.pro.

Регина Тодоренко сообщила, что очень хочет понять, каково это быть мамой девочки. Потому что в воспитании мальчиков нужно придерживаться строгих правил и дисциплины.

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«Очень хочу. Мы работаем над этим. Как мне кажется, это что-то такое уникальное. Но сейчас мы родители мальчиков, а это дисциплина, организация, умение держать всех в узде. А с девочкой появляется другая энергия», — рассказала ведущая.

Она добавила, что муж очень активно участвует в воспитании детей. Много читает о психологии и ищет правильные подходы. Кроме того, они с Владом Топаловым постоянно меняются ролями хорошего и плохого полицейского.

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