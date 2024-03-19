Знаменитости 19 марта 2024, 16:11 Регина Тодоренко получила российское гражданство Kp.ru: телеведущая Регина Тодоренко получила российское гражданство РИА «Новости»

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Уроженка Одессы, телеведущая Регина Тодоренко стала гражданкой России. На днях звезда получила российский паспорт, сообщил сайт kp.ru.

Творческий путь Тодоренко начала на Украине в 2000-х годах. Она участвовала в местной «Фабрике звезд», а после стала солисткой группы Real O.

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В 2014 году Тодоренко пригласили на должность ведущей в проект «Орел и решка». Это позволило ей прославиться в России и странах СНГ. Спустя какое-то время Регина переехала в РФ, где продолжила карьеру на телевидении. Сейчас Тодоренко задействована в шоу «Маска» на НТВ и в проекте «Новая Фабрика звезд» на ТНТ.

Помимо работы, Тодоренко связывает с Россией семья. В 2018 году она стала супругой российского певца Влада Топалова. У пары родились два сына — Михаил и Мирослав.

Ранее на шоу «Маска» Регина Тодоренко назвала в шутку певца Филиппа Киркорова пожилым. Артист отреагировал на это с юмором, назвав телеведущую «неумолкающим существом», которое дает ему высказываться в этом сезоне телешоу.