Регина Дубовицкая выразила сочувствие возлюбленной Петросяна
Дубовицкой был задан каверзный вопрос без упоминания конкретных имен. Ведущая Лера Кудрявцева достала из круглого аквариума записку от некоего Максима Г. из деревни Грязь. Там был вопрос, как относится Регина к бракам с большой разницей в возрасте.
«Это про Петросяна? Я жалею тех девушек, которые решились на это. Что про мужчин говорить? Им уже пора улетать на небо», — произнесла ведущая «Аншлага».
На такой ответ сидящие в студии отреагировали смехом. Дубовицкая поняла, что вопрос ей был задан от Максима Галкина. Она отметила, что их брак с Аллой Пугачевой «очень удачно получился» и пожелала, чтобы «дай Бог, такое было у каждого».
Следующим был вопрос от некой Елены С, которая интересовалась, что делать, если муж ушел к молодой.
«Елене С. я ничего посоветовать не могу. Потому что я думаю, что ей сейчас стало легче жить на свете», — ответила Дубовицкая.
Несколько дней назад помощница 74-летнего Евгения Петросяна 30-летняя Татьяна Брухунова опубликовала на своей странице в Instagram снимок, где был изображен свадебный букет. СМИ тут же написали, что пара поженилась. Это подтвердил и друг юмориста, который дал анонимный комментарий. Позднее Брухунова удалила пост, а ее возлюбленный заявил о клевете со стороны журналистов и обвинил СМИ в «издевательстве над его личной жизнью». До сих пор неизвестно, были ли отношения Петросяна и Брухуновой официально зарегистрированы.