Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис

Советский и литовский актер, народный артист СССР Регимантас Адомайтис умер на 86-м году жизни. Об этом сообщил «Интерфакс».

Соболезнования в связи со смертью артиста театра и кино выразил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Своей личностью и деятельностью он охватил целую эпоху литовской культуры», — отметил Науседа, говоря о Адомайтисе.

Регимантас Адомайтис родился в Шяуяле в семье инженера в 1937 году. Отучился на физико-математическом факультете Вильнюсского университета, но за год до его окончания начал учиться на актерском факультете Вильнюсской консерватории (сейчас это Литовская академия музыки и театра). В 1962 году получил диплом. После этого Адомайтис играл в разных театрах, в том числе Литовском государственном академическом театре драмы, Вильнюсском малом театре, Русском драматическом театре Литвы, а также в питерском театре «Балтийский дом» и московском творческом объединении «Дуэт».

Однако известность актеру принесли съемки в кино. После прославившего его фильма «Никто не хотел умирать» Витаутаса Жалакявичуса (1965 год) Адомайтис снялся в десятках советских кинолент. В 1985 году удостоился звания Народного артиста СССР.

В последние годы жизни артист тяжело болел.