Рэдклифф продал своим родителям дом за $2 млн

Актер Дэниел Рэдклифф продал свой особняк за два миллиона долларов. Покупателями стали его родители Марсия Грешам и Алан Рэдклифф. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

В доме есть три спальни, панорамные окна, просторная веранда и кухня с новейшими технологиями. Особняк был приобретен в середине 00-х, когда артист работал в Австралии.

По данным СМИ, его родители владеют компанией Gilmore Jacobs с оборотом 80 миллионов фунтов стерлингов — это примерно 147 миллионов долларов.

Стало известно, во сколько президенту США Джо Байдену обошелся подарок, который он преподнес российскому лидеру Владимиру Путину на встрече в Женеве. Об этом сообщили журналисты кремлевского пула. Американский президент подарил Путину солнцезащитные очки — авиаторы Randolph, выполненные по спецзаказу. Их стоимость составляет порядка 299 долларов — около 21,6 тысячи рублей. Журналисты отметили, что президент России носит очки-авиаторы, но предпочитает другие бренды, например Chrome Hearts или Cartier.