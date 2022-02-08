Редактор КВН отреагировал на слухи о замене Маслякова на Нагиева

Актер и комик Денис Косяков рассказал, что в первых играх одной восьмой финала Высшей лиги КВН вместо Александра Маслякова в роли ведущего выступит Дмитрий Нагиев. Но редактор КВН Михаил Марфин сообщил изданию «Собеседник», что не может комментировать эти слухи, пока не выйдет передача.

«Во-первых, не раскрываем, а во-вторых, еще непонятно. Это все слухи», — сказал Марфин.

Многие ожидали увидеть в качестве ведущего Маслякова-младшего, на что редактор КВН отметил, что так уже говорили и про Ивана Урганта, а теперь прочат на это место Нагиева.

«Пусть пока поговорят. А потом выйдет передача, и все все узнают», — заявил он.

Масляков-старший ранее заявил, что во второй раз заразился коронавирусом и врачи посоветовали ему посидеть дома. А так как КВН не может остаться без ведущего, на первых играх нового сезона его заменят известные кавээнщики.

Косяков ранее сообщил, что Нагиев, насколько ему известно, может провести в качестве ведущего три игры КВН, писала «Газета.ru».

О том, что Маслякова может заменить Ургант, ранее заявил актер «Уральских пельменей» Сергей Ершов.