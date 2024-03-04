Знаменитости 04 марта 2024, 19:16 «Ребята, они предали нашу Родину». Охлобыстин — об отъезде Слепакова Актер Иван Охлобыстин назвал предателем уехавшего из России Слепакова РИА «Новости»

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Отъезд комика Семена Слепакова* из России в Израиль — предательство по отношению к Родине. Такое заявление сделал актер Иван Охлобыстин в интервью Вячеславу Манучарову.

«Ребята, они предали нашу Родину. Они предали нас. Мы и есть наша Родина. Родина — это не абстракция, не кирпич, не дерево, не зайцы, не волки, не небеса, не облака… Это конкретно мы с вами. Все вместе», — высказался артист об уехавших с начала СВО деятелях шоу-бизнеса.

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Охлобыстин считает, что о сбежавших артистах лучше забыть.

Он также рассказал, что часто пересекался со Слепаковым* во времена съемок сериала «Интерны». Последний был одним из авторов этого проекта.

«Я больше с другими был дружен. Со Славой Дусмухаметовым… А с ним — нет», — уточнил актер.

Он признался, что всегда относился к комику с недоверием, так как видел его равнодушное отношение к людям.

«Он никогда вокруг никого не уважал и не ценил, не задумывался о том, что может сделать больно. Для него люди — пыль, грязь», — пояснил Охлобыстин.

Ранее Слепаков* рассказал о стоимости своих концертов в России. Его райдер включает перелет бизнес-классом из Тель-Авива в Москву, личную охрану, а также гонорар за 40 минут выступления в 50 тысяч евро.

*Семен Слепаков признан иностранным агентом на территории России.