Ребенок повторил образ Макгрегора на Хэллоуин

На снимках юный фанат запечатлен с густой длинной бородой и чемпионским поясом Абсолютного бойцовского турнира (UFC). В руках у мальчика находится флаг Ирландии, под которым выступает Конор на соревнованиях. Также поклонник бойца не проигнорировал татуировки и нарисовал их на своем теле.

Главное из встречи с Конором Макгрегором: квартира в Москве, месть Хабибу и русский двойник Подробнее

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макрегор провел в Москве пресс-конференцию, во время которой поделился планами на будущее. Он заявил, что 18 января его снова увидят в октагоне (название восьмиугольника ринга UFC), который расположен в американском городе Лас-Вегас.

Боец отметил, что ему все равно с кем биться. Противник ирландца будет определен после поединка Хосе Масвидала и Нейта Диаза. Победитель этого боя выступит против Конора. После этого Макгрегор собирается встретиться с Хабибом Нурмагомедовым, которому проиграл в 2018 году.