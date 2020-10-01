Ребенок американской модели умер во время родов

У нее открылось сильное кровотечение. Врачам пришлось вызывать искусственные роды. Так как срок беременности у Крисси был не очень большой, шанс на то, что малыш выживет, оказался очень маленьким. Спасти ребенка не удалось, информирует сайт «Дни.ру».

После случившегося знаменитость опубликовало фото из роддома, на котором она сидит на койке в одном махровом одеяле и плачет. Модель показала, как ей сделали анестезию в позвоночник, а рядом с ней все это время находился любящий муж. Также она выставила фото, на котором держит закутанного ребенка.

Она подчеркнула, что вместе с супругом испытывает сильную боль. Тейген рассказала, что еще при беременности ребенок был назван Джеком. С этим именем его и похоронят.

«Джек так сильно трудился, чтобы стать частью нашей семьи. Он он стал ею, навсегда», — написала Крисси.

Она поблагодарила всех подписчиков и друзей за соболезнования и поддержку.