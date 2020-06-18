    18 июня 2020, 12:53

    Ребел Уилсон резко похудела

    Алена Макаренко

    Австралийская актриса Ребел Уилсон резко похудела. Она никогда не стеснялась своей фигуры и отличалась самоиронией, но все равно решила распрощаться с килограммами, сообщил сайт «Дни.ру».
    Ребел Уилсон резко похудела

    Раньше Уилсон весила около 100 килограммов. Однако с наступлением 2020 года актриса начала худеть.

    Уилсон отказалась от сахара и фастфуда, каждый день занимается спортом под руководством тренера.

    В своем Instagram она выкладывает фотографии и видео с тренировок. Например, в мае Уилсон несколько раз прошла по ступеням Сиднейского оперного театра.

    Недавно голливудская звезда выложил снимок с набережной в Сиднее. На нем знаменитость запечатлена в синем платье с глубоким декольте. Поклонники посчитали, что наряд ей очень идет. Они также обратили внимание на фигуру: «Ты потрясающая», «Ты раньше была классной, но теперь стала просто бомбой!».

    Ребел Уилсон известна по фильмам «Холостячки», Идеальный голос», «Отпетые мошенницы», «В активном поиске», «Ночь в музее-2».