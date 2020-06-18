Ребел Уилсон резко похудела

Раньше Уилсон весила около 100 килограммов. Однако с наступлением 2020 года актриса начала худеть.

Уилсон отказалась от сахара и фастфуда, каждый день занимается спортом под руководством тренера.

В своем Instagram она выкладывает фотографии и видео с тренировок. Например, в мае Уилсон несколько раз прошла по ступеням Сиднейского оперного театра.

Недавно голливудская звезда выложил снимок с набережной в Сиднее. На нем знаменитость запечатлена в синем платье с глубоким декольте. Поклонники посчитали, что наряд ей очень идет. Они также обратили внимание на фигуру: «Ты потрясающая», «Ты раньше была классной, но теперь стала просто бомбой!».

Ребел Уилсон известна по фильмам «Холостячки», Идеальный голос», «Отпетые мошенницы», «В активном поиске», «Ночь в музее-2».