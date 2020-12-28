Реалити-шоу группы «БИ-2» вышло в российский прокат

По словам солистов группы, «Биология» представляет из себя серию киноконцертов и интервью с популярными российскими и зарубежными коллективами и сольными исполнителями. Отмечается, что участники «БИ-2» сделали сюрприз зрителям. Перед показом Лева и Шура заходили в зрительные залы, чтобы поздороваться с людьми. В их числе были фанаты рок-группы, а также победители розыгрыша билетов.

Отмечается, что поход на живой концерт артистов является хорошим вариантом отдыха в период ограничений, введенных по причине пандемии коронавируса. Во время показа зал заполняет мощный объемный звук 5.1. Он создает у зрителя ощущение присутствия в одной студии с музыкантами. Претворить задумку в жизнь помогла компания «Всегда Красиво», которую возглавляет Елизавета Би Два. Она является создателем сценического оформления концертов «Би-2» и проекта «Куртки Кобейна».

Посмотреть первую серию шоу можно в кинотеатрах сети «Формула кино» до 2 января.