Реабилитолог прокомментировал состояние истощенной после комы МакSим

Певица МакSим долгое время провела в коме из-за тяжелой болезни. Врач-реабилитолог Ринат Акбаров для сайта kp.ru прокомментировал состояние артистки и рассказал, какая реабилитация может ей потребоваться.

После выписки МакSим из больницы по Сети разошлось видео, на котором видно, что певица крайне истощена и с трудом передвигается — ее засняли, когда она покидала клинику. Несмотря на это, некоторые по-прежнему сомневаются в болезни певицы, утверждая, что вся история была пиар-ходом. Врач развеял эти сомнения.

«Внешний вид артистки говорит о том, что ее недуг был связан с длительным обездвиживанием. У МакSим явно заметен недостаток мышечной массы, она слабенькая и бледная», — сказал он.

Несмотря на то, что по видео и фото невозможно поставить диагноз, специалисту ясно: певицу ждет серьезная реабилитация.

«Сейчас очень важно не просто двигаться в домашних условиях, а проводить реабилитацию под наблюдением врача 24/7, например, в пансионате или санатории — это обеспечит оптимальное восстановление», — сказал Акбаров.