Развод с Брэдом Питтом отразился на карьере Анджелины Джоли

Премьера продолжения диснеевской сказки состоится в России 17 октября, но уже наделала шума на весь мир.

История началась еще в период съемок. Тогда СМИ писали о сложных отношениях между Джоли и Пфайффер на съемочной площадке. Хотя последняя и опровергала эти слухи, после просмотра новой «Малефисенты» они кажутся весьма правдоподобными: Королева Ингрид — героиня Пфайффер — потеснила заглавную героиню из кадра.

Некоторые связали отход Джоли на второй план с разводом с Брэдом Питтом. Бракоразводный процесс тянулся с 2016 года, и актриса признавала, что он отнял много сил и нервов. Снова идти замуж Джоли зареклась.