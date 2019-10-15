  • Развод с Брэдом Питтом отразился на карьере Анджелины Джоли

    15 октября 2019, 19:13

    Ирина Нагайникова

    Поклонники актрисы забили тревогу после выхода фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором большая часть экранного времени досталась героине Мишель Пфайффер, а не самой Малефисенте, сообщил сайт «Экспресс газета».

    Премьера продолжения диснеевской сказки состоится в России 17 октября, но уже наделала шума на весь мир.

    История началась еще в период съемок. Тогда СМИ писали о сложных отношениях между Джоли и Пфайффер на съемочной площадке. Хотя последняя и опровергала эти слухи, после просмотра новой «Малефисенты» они кажутся весьма правдоподобными: Королева Ингрид — героиня Пфайффер — потеснила заглавную героиню из кадра.

    Некоторые связали отход Джоли на второй план с разводом с Брэдом Питтом. Бракоразводный процесс тянулся с 2016 года, и актриса признавала, что он отнял много сил и нервов. Снова идти замуж Джоли зареклась.