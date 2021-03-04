Развод Алибасова и Федосеевой-Шукшиной отменил суд

Решение мирового судьи о расторжении брака Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова отменил Пресненский суд Москвы. Супруга продюсера от иска отказалась.

Производство по исковому заявлению Федосеевой-Шукшиной прекращено, сообщил сайт РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд отменил решение мирового судьи, <…> прекратил производство по иску. Истец отказалась от иска», — уточнили в Пресненском суде.

Актриса, объяснила ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник, действует в зависимости от позиции Бари Алибасова и его окружения. Юрист назвала их «нестабильными». Сначала упор делался на имущественные отношения, затем Алибасов-младший заявил, что развод все равно неизбежен.

«Мы будем наблюдать, как будут в дальнейшем развиваться события, и если дальнейшие процессуальные действия будут совершены, то мы будем на них реагировать», — пояснила Вербицкая-Линник.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились в ноябре 2018 года. В августе 2020-го продюсер решил развестись, сославшись на желание сохранить себе жизнь, поскольку в случае смерти половина имущества Алибасова отойдет жене.

Однако на развод подала именно Федосеева-Шукшина после многочисленных интервью супруга, где он заявлял о прекращении общения с женой. В декабре решением мирового суда актрису и продюсера развели.