Эксклюзив 01 февраля 2023, 17:13 Развязавшие конфликт в Донбассе власти Украины поймали на двуличии Актер Кучера напомнил о признании трех мировых лидеров в подготовке Украины к войне

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Россия на протяжении долгого времени пыталась договориться с политиками, которые пришли к власти на Украине в результате государственного переворота. Но все эти попытки оказались тщетными. Хотя даже действующий лидер соседней страны Владимир Зеленский на коленях обещал матерям погибших солдат, что прекратит конфликт в Донбассе. Об этом заявил актер и телеведущий Оскар Кучера в интервью ведущей «360» Екатерине Малашенко.

Он напомнил, что после 2014 года, когда в Киеве свергли избранного президента, часть страны не захотела жить по новым правилам. В ответ туда отправили войска, чтобы давить.

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«Могут сказать, что Россия напала первой, но нет, ребята, мы просто не могли больше сдерживаться», — заявил Кучера.

Актер отметил, что власти Украины много лет просили не трогать Донбасс, но вместо этого там продолжалось притеснение русскоязычного населения.

«О чем можно говорить, когда украинские власти никак не отреагировали на 2 мая в Одессе, когда сожгли заживо людей? Никак не отреагировали на бомбежки мирных городов, где не было военных. Они даже сожалений никаких не приносили. Хотя это их страна была, но они пошли мочить, потому что там несогласные», — подчеркнул Кучера.

Актер добавил, что все обвинения в адрес России, что она якобы принимала участие в боевых действиях в Донбассе, противоречат сегодняшней реальности. Он пояснил, что российская сторона только поставляла оружие, как Запад сегодня спонсирует Украину, но также не считается участником конфликта.

«После последних заявлений Порошенко, Меркель, а теперь и Джонсона мы знаем, что эти люди восемь лет готовились к войне. Они не хотели выполнять Минские соглашения и только делали вид», — заявил Кучера.

Он добавил, что все три лидера, сделавшие скандальное заявление, тогда занимали ведущие посты на мировой арене во время вызревания конфликта и прекрасно знали, что Украина ведет подготовку к военным действиям.