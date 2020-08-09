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    09 августа 2020, 00:30

    «Развелась, чтобы снимок выложить»: Асмус сфотографировалась обнаженной

    Александра Каширина

    Российская актриса Кристина Асмус выложила на своей странице в Instagram фото, на котором она в голом виде сидит в ванной.
    «Развелась, чтобы снимок выложить»: Асмус сфотографировалась обнаженной

    «Развелась, чтобы эту фотку выложить», — подписала она снимок, добавив хештегами «отпискаотактриски», «харлашкужалко», «покайсядочьмоя», «уженезнаеткаксебяпродать» и другими.

    Подписчики в комментариях к фотографии оценили оригинальность хештегов, назвав их «божественными». Один из пользователей под ником kosyakovgd заявил, что теперь «Гарик просто обязан выложить такую же».

    О своем разводе после семи лет брака Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов объявили в июне. Они опубликовали на своих официальных аккаунтах посты о намерении разойтись. Оба заверили поклонников, что причиной развода не стал скандальный фильм «Текст» или третьи лица.

    Ранее актриса выложила пост, в котором ответила хейтерам, пишущим негативные комментарии.

    Новости SMI.FM