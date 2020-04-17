«Разрушила его жизнь»: Свиридова призналась, что сбежала от мужа к любовнику

Певица Алена Свиридова призналась, что слишком рано вышла замуж и испугалась брака. В итоге исполнительница изменила мужу и ушла от него к любовнику.

«Я разрушила его жизнь, а потом от него сбежала. Рано было выходить замуж. Мне было всего 19 лет. Я в какой-то момент испугалась, что моя жизнь никогда больше не поменяется. Я тогда работала школьным учителем по музыке», — рассказала Свиридова в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Певица встретила тогда телевизионщика и сообщила мужу, что полюбила другого мужчину. Супруг был готов простить измену, но исполнительница не захотела возвращаться.

«Я пришла и сказала: „Сереж, ну вот такая история, конечно, я свинья, ну что я могу сделать? Не убивать же меня теперь?!“ Он надеялся, что я вернусь. Я не вернулась», — сказала Свиридова.

Алена Свиридова родилась 14 августа 1962 года в Керчи. Позже она переехала в Белоруссию и в 1980 году вышла замуж за химика Сергея Свиридова. Через три года у пары родился сын Василий, а еще через два года супруги разошлись. После жизни в Белоруссии певица переехала в Москву.

В 1998 году исполнительница вышла замуж за американца, но и этот брак не было удачным. Больше Свиридова замуж не выходила, но была в гражданском браке.