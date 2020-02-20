«Разрешения спрашивать не нужно»: Шнуров заявил, что вступил в партию без помощи Кремля

«Партия Роста» пополнилась новым начинающим политиком — Сергеем Шнуровым. Музыкант заверил, что решил вступить в партию сам, а сообщения о консультациях в Кремле сильно преувеличены.

«Роль администрации президента сильно преувеличена, как мне кажется. Иногда что-то происходит и без их воли. Чтобы вступить в „Партию Роста“, мне кажется, ни у кого разрешения спрашивать не нужно», — приводит слова Шнурова «Интерфакс».

Затем он затронул вопрос о вступлении в ряды политиков за деньги. Музыкант не дал конкретного ответа, но заявил, что с деньгами у него и так все в порядке.

«Пришел бы я, оборванный, обглоданный, без денег — „приютите, пожалуйста, дайте мне, я вступлю в вашу партию“. Здесь обратная ситуация», — подчеркнул Шнуров.

После этого певцу задали вопрос, собирается ли он участвовать на будущий выборах в Госдуму. На это исполнитель тоже не стал однозначно отвечать. Он сказал, что нужно «дожить», добавив, что «в планах пока такого… может быть, есть, а может быть, и нет».

Но Шнуров все же рассказал, чего хотел бы добиться в России. Певец выступает за развитие экономики «не только на нашем ресурсном секторе» и хочет, чтобы страна занималась культурой.

«Чтобы наша культура была притягательной, в том числе и для соседей. Тогда не будет таких конфликтов ни с Украиной, ни с Прибалтикой, если мы будем теми людьми, на которых хочется быть похожими», — заключил он.

Сергей Шнуров стал членом «Партии Роста» 20 февраля. Во время своего представления политикам певец заявил, что с ним «будет явно веселей».