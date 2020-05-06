Разработчик первого в России психографического теста скончался в возрасте 81 года

Соседка услышала странные звуки из-за стены. По ее словам, казалось, что кто-то задыхается. Ранее ученый жаловался на боли в груди. Она постучалась, но ей никто не открыл. Тогда женщина вызвала скорую.

«После прибытия скорой на место также была вызвана полиция. В квартире по Комсомольской улице был обнаружен труп мужчины 1939 года рождения. При жизни мужчина жаловался на трудность дыхания. Последние месяцы проблема с дыханием прогрессировала», — пояснили в правоохранительных органах.