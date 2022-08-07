Садальский пригрозил Цискаридзе раскрыть истинный размер его гонораров
Садальский пригрозил Цискаридзе раскрыть настоящий размер его пенсии после жалоб артиста
Заслуженный артист Станислав Садальский оказался сильно недоволен работой артиста балета Николая Цискаридзе в качестве ведущего программы «Сегодня вечером» на Первом канале. На своей странице во «ВКонтакте» актер опубликовал недельные рейтинги российских шоу.
По словам Садальского, Цискаридзе даже не понимал, о ком ведет выпуск программы.
«На одной ноге вел передачу, не понимая о ком и о чем, второй ногой торопился в бухгалтерию за гонораром. Традиционно рейтинг Николя приближается к нулю», — написал он.
Садальский подчеркнул, что Цискаридзе часто жалуется на маленький размер пенсии — 12 тысяч рублей, что никак не соответствует действительности.
«Не жалуйтесь, вернее, не врите, что пенсия 12 000 рублей, а то придется озвучить вашу истинную пенсию и завышенные гонорары за плохое ведение „Сегодня вечером“», — пригрозил артист.
Николай Цискаридзе в программе «Сегодня вечером» сменил уехавшего из России после начала специальной военной операции Максима Галкина. Первый выпуск программы с новым ведущим вышел в эфир 7 мая.