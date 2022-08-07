Садальский пригрозил Цискаридзе раскрыть истинный размер его гонораров

Заслуженный артист Станислав Садальский оказался сильно недоволен работой артиста балета Николая Цискаридзе в качестве ведущего программы «Сегодня вечером» на Первом канале. На своей странице во «ВКонтакте» актер опубликовал недельные рейтинги российских шоу.

По словам Садальского, Цискаридзе даже не понимал, о ком ведет выпуск программы.

«На одной ноге вел передачу, не понимая о ком и о чем, второй ногой торопился в бухгалтерию за гонораром. Традиционно рейтинг Николя приближается к нулю», — написал он.

Садальский подчеркнул, что Цискаридзе часто жалуется на маленький размер пенсии — 12 тысяч рублей, что никак не соответствует действительности.

«Не жалуйтесь, вернее, не врите, что пенсия 12 000 рублей, а то придется озвучить вашу истинную пенсию и завышенные гонорары за плохое ведение „Сегодня вечером“», — пригрозил артист.

Николай Цискаридзе в программе «Сегодня вечером» сменил уехавшего из России после начала специальной военной операции Максима Галкина. Первый выпуск программы с новым ведущим вышел в эфир 7 мая.