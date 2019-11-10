Разин: состояние здоровья Заворотнюк улучшилось

«Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идет на поправку», — написал Андрей Разин.

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По его словам, ранее он информацию получал от контактировавшего с Заворотнюк источника, но тот перестал поддерживать отношения с актрисой. Теперь продюсер ссылается на сообщения, которые ему поступают.

«Насте действительно становится лучше, и мы все молимся, чтобы ее здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам», — сообщи Разин.

В августе 2019 года стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк серьезно больна. Андрей Разин написал в соцсети, что у нее четвертая стадия рака головного мозга. Тогда продюсер не уточнил, откуда он взял эти данные.

В начале осени многие СМИ писали, что актрису ввели в состояние медикаментозной комы и подключили ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких). Муж Заворотнюк, известный фигурист Петр Чернышев и другие родственники от общения с прессой все эти месяцы воздерживаются.