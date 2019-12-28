Разин разозлился на Малахова и назвал «врагом номер один»

Российский продюсер и певец Андрей Разин опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост, в котором ответил участникам программы «Привет, Андрей!», Малахову, Юрию Шатунову и Филиппу Киркорову, которые обсуждали ситуацию с правами на песни «Ласкового мая».

«Как был Малахов проституткой, так он ей и остается. И собрал проституток», — написал Разин.

По его словам, Юрий Шатунов не смог бы состоятся без его помощи. «Ты знаешь, откуда я взял этого парня, из какого болота его вытащил и ты знаешь, как я его сделал человеком», — обратился Разин к Киркорову.

«Но еще больше меня убивает Андрей Малахов. Андрей, имей ввиду, ты теперь получил врага номер один в лице Разина. Я никогда тебе не прощу этого предательства. Никогда», — пообещал продюсер под конец.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин долгое время судится с исполнителем группы Юрием Шатуновым за права на хиты «Ласкового мая». Сегодня, 28 декабря, в эфире программы «Привет, Андрей», сам Шатунов, Филипп Киркоров и Николай Басков обсуждали ситуацию вокруг этого конфликта.

По словам Шатунова, Разин хочет запретить ему выступать с песнями «Ласкового мая», тогда как сам иногда поет под записи Юрия. Андрей Малахов в шутку предложил Баскову петь под чужую фонограмму.

Сам Разин также заявил, что если программа с Шатуновым выйдет в эфир, то он подаст в суд на телеканал «Россия», так как все сказанное в программе — неправда, так как он поет без фонограммы, а права на песни принадлежат не Разину, а Руслану Филатову, который и судится с Шатуновым.