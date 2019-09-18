Разин рассказал об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк

По словам Разина, о состоянии Заворотнюк ему сообщил источник, приближенный к лечению Заворотнюк.

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«Как сообщил мне источник, который приближен к лечению Анастасии Заворотнюк, состояние здоровья у актрисы ухудшилось, и мы все молимся за нее», — написал продюсер на свой странице в соцсети.

Он также добавил, что все, необходимые в таких случаях, процедуры были проведены врачами не только в нашей стране, но и за рубежом. Продюсер отметил, что желает «выздоровления Насте и сил ее семье»

При этом два дня назад Разин рассказывал, что семья актрисы просила его не комментировать ее состояние, напоминает РИА «Новости».

Сегодня сайт «КП» со ссылкой на источники сообщил, что Заворотнюк пришла в сознание и самостоятельно дышит. Позже сайт «МК» со ссылкой на подругу артистки сообщил, что Заворотнюк появились шансы на выздоровление. Подруга актрисы отметила, что ей эту информацию сообщила пиар-директор Заворотнюк Марина Потапова.

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Однако официального подтверждения этих данных нет.

В августе стало известно, что 48-летняя Анастасия Заворотнюк тяжело болеет. В сентябре появилась информация о том, что актрису ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Родственники и официальные представители актрисы не комментируют ситуацию и воздерживаются от общения с прессой.