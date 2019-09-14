Разин рассказал об онкологии на последней стадии Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, который уже перешел в последнюю стадию. Он сообщил на своей странице в Instagram, что музыканты его коллектива молятся за актрису.

Андрей Разин не стал распространяться, откуда получил такую информацию.

СМИ: Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому Подробнее

Ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк находится в больнице. Врачи столичной клинике ввели ее в медикаментозную кому. Это решение было принято в связи с очень тяжелым состоянием артистки.

Анастасия Заворотнюк и ее ближайшее окружение до последнего отрицали ее проблемы со здоровьем. Директор Стас Христов официально опровергал новость о госпитализации артистки.

Он сообщил: сама Заворотнюк называет эту информацию «бредом» и просит «отстать». Он пообещал, что сама актриса кино и театра расскажет о состоянии своего здоровья, но не обозначил сроков, когда это произойдет.