Разин рассказал об онкологии на последней стадии Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, который уже перешел в последнюю стадию. Он сообщил на своей странице в Instagram, что музыканты его коллектива молятся за актрису.
Андрей Разин не стал распространяться, откуда получил такую информацию.
СМИ: Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную комуПодробнее
Ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк находится в больнице. Врачи столичной клинике ввели ее в медикаментозную кому. Это решение было принято в связи с очень тяжелым состоянием артистки.
Анастасия Заворотнюк и ее ближайшее окружение до последнего отрицали ее проблемы со здоровьем. Директор Стас Христов официально опровергал новость о госпитализации артистки.
Он сообщил: сама Заворотнюк называет эту информацию «бредом» и просит «отстать». Он пообещал, что сама актриса кино и театра расскажет о состоянии своего здоровья, но не обозначил сроков, когда это произойдет.