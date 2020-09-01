01 сентября 2020, 15:53
Разин рассказал о сотрудничестве с молодым Ди Каприо
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал, что должен был стать российским продюсером Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщило ИА Nation news со ссылкой на его Instagram.
По его словам, эти планы сорвались из-за дефолта в 1998 году. Также Разин выложил фото контракта на проведение концертной деятельности артиста.
«Лео всегда был талантом, и мне очень приятно, что его продюсером по России и скандинавским странам в то время был я», — поделился Разин.