Разин рассказал о сотрудничестве с молодым Ди Каприо

По его словам, эти планы сорвались из-за дефолта в 1998 году. Также Разин выложил фото контракта на проведение концертной деятельности артиста.

«Лео всегда был талантом, и мне очень приятно, что его продюсером по России и скандинавским странам в то время был я», — поделился Разин.