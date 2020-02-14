    14 февраля 2020, 23:29

    Разин рассказал, что Шатунов не имеет прав на песни «Ласкового мая»

    Ирина Нагайникова

    Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что права на песни коллектива никогда не принадлежали певцу Юрию Шатунову. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По словам Разина, права на композиции принадлежали ему. Затем они были переданы Руслану Филатову, а им — компании «Честная музыка».

    Разин посоветовал певцу заключить договор с нынешним правообладателем. Иначе придется отвечать по закону за нарушение авторских прав.

    «Шатунов не имеет права петь эти песни без заключения договора с „Честной музыкой“, это будут огромные штрафы. Ему просто надо заключить договор и дальше гастролировать», — процитировало Разина РИА ФАН.

    Как отметил портал «Дни.ру», в последнее время Шатунов много гастролирует по стране с хитами 90-х, права на которые ему не принадлежат.

    Ранее «Честная музыка» подала претензию Юрию Шатунову из-за исполнения им песен «Ласкового мая» без соответствующего договора с правообладателем. Певец отреагировал судебным иском против компании.