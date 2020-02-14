Разин рассказал, что Шатунов не имеет прав на песни «Ласкового мая»
По словам Разина, права на композиции принадлежали ему. Затем они были переданы Руслану Филатову, а им — компании «Честная музыка».
Разин посоветовал певцу заключить договор с нынешним правообладателем. Иначе придется отвечать по закону за нарушение авторских прав.
«Шатунов не имеет права петь эти песни без заключения договора с „Честной музыкой“, это будут огромные штрафы. Ему просто надо заключить договор и дальше гастролировать», — процитировало Разина РИА ФАН.
Как отметил портал «Дни.ру», в последнее время Шатунов много гастролирует по стране с хитами 90-х, права на которые ему не принадлежат.
Ранее «Честная музыка» подала претензию Юрию Шатунову из-за исполнения им песен «Ласкового мая» без соответствующего договора с правообладателем. Певец отреагировал судебным иском против компании.