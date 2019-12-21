21 декабря 2019, 14:27
Разин рассказал, что Малахов заплатил мужу Лолиты рекордный гонорар за интервью
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин назвал сумму, которую телеведущий Андрей Малахов заплатил мужу Лолиты Дмитрию Иванову за интервью. Он отметил, что экс-супруг певицы получил рекордно большой гонорар за всю историю шоу.
Об этом Разин написал в своем аккаунте в Instagram. Он уверен, что Андрей Малахов заплатил бывшему супругу Лолиты за интервью три миллиона рублей. Продюсер подчеркнул, что понимает, за что певица обиделась не телеведущего — известно, что раньше они дружили.
«Лолита не заслуживает таких слов, и я считаю это предательством в отношении такой великой актрисы и понимаю ее боль. Лолиточка, держись. Ты — талантливейший человек, умница моя», — поддержал продюсер Милявскую.
Певица с супругом расстались несколько месяцев назад с громким скандалом. В результате восьмого ноября суд принял ее ходатайство с требованием признать брак с Ивановым фиктивным.