Разин призвал Галкина съехать от Пугачевой, чтобы она не заболела

Продюсер считает, что Галкин лучше «два месяца пожил бы отеле, а не мотался домой и не рисковал бы здоровьем собственных детей и тем более престарелой Примадонны, которая находится в зоне риска».

«Ему надо было, как мужу бабушки, снять отель и работать спокойно, зарабатывать деньги, обеспечивать семью в отдаленном варианте», — уверен Разин.

По его мнению, это необходимо, «чтобы сохранить свою бабулю», а жить вместе в данный момент «неправильное и очень рискованное решение Максима».

Ранее Максим Галкин опубликовал видеоролик с изменившимся внешним видом. Перед аудиторией он предстал с усами. Видео появилось в Stories на личной странице Галкина в Instagram. Шоумен решил записать свою прогулку по деревне Грязь. Там он живет с певицей Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри.