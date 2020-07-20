Разин потребовал от Шатунова передать права на творчество «Ласкового мая»

Разин подчеркнул, что музыкант заработал в России девять миллионов долларов, после чего переехал жить в Германию. Продюсер заявил, что, если вопрос не решится добровольным путем, он будет вынужден перейти к радикальным мерам, пишет РИА ФАН.

«В случае если в течение десяти дней Юра не выйдет со мной на связь и не решит вопрос передачи всех прав на его творчество на безвозмездной основе, я буду вынужден передать эти права третьей стороне для взыскания своих убытков», — пояснил Разин.

Группа «Ласковый май» была основана Сергеем Кузнецовым зимой 1986 года. Она приобрела популярность благодаря хитам «Белые розы» и «Розовый вечер». Кузнецов покинул группу в 1989 году. Солист Шатунов ушел из коллектива в 1991 году.