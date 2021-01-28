Разин назвал Шнурова «крысой» и «подлецом» из-за конфликта с Пригожиным

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин назвал Сергея Шнурова «подлецом» и «крысой» за его заявление в полицию на Иосифа Пригожина. Конфликт между певцом и продюсером певицы Валерии обострился накануне.

«Я всегда говорил, что Шнуров — это трусливые подлец, который исподтишка наносит удары, оскорбляет людей, а сам, как крыса, прячется за погонами и боится, что его прихватят, и набьют рожу. Так, он оскорблял Москву и москвичей, а потом, когда я выступил с резким заявлением, и сказал, что ему за это грозит опасность, он тут же побежал, и накатал заявление в прокуратуру о привлечении меня к уголовной ответственности за то, что я подстрекаю набить ему рожу», — написал Разин в Instagram.

Продюсер призвал Шнурова «перестать быть подлецом, стукачом и мальчишом-плохишом», который исподтишка наносит удары по пенсионерам, по москвичам, по людям, которые защищали столицу.

Андрей Разин отметил, что в детском доме таких как Шнуров били ночью и устраивали им «темную». Продюсер посоветовал лидеру «Ленинград» жить спокойно и прекратить оскорблять людей.

Конфликт между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым произошел после слов продюсера о бедственном положении артистов из-за отмены выступлений на фоне пандемии коронавируса. Музыкант в стихах назвал его цирковым заступником и раскритиковал их с Валерией дорогостоящий отпуск за границей во время коронакризиса.

Шнуров обратился в полицию об угрозах со стороны продюсера Валерии после того, как Пригожин назвал артиста «мразенышем» и использовал нецензурную лексику.