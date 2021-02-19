Панин рассказал, каким был его последний разговор с матерью

Мать актера Алексея Панина накануне своей смерти разговаривала с сыном по телефону и просила о помощи. Артист признался, что до сих пор чувствует себя перед ней виноватым.

Панин рассказал о подробностях смерти матери в интервью шоу «Алена, блин», выпуск которого опубликован на YouTube. Незадолго до госпитализации Татьяна Власова делилась планами на Новый год и была в хорошем настроении. Потом актеру позвонила вторая жена Ева и сообщила о плохом самочувствии свекрови. В итоге она вызвала пожилой женщине скорую. Ее забрали в больницу с подозрением на инсульт.

«У нас самолет летает из-за коронавируса раз в неделю, по пятницам. Я купил билет, когда мама была жива. <…> Прилетел на четвертый день [после ее смерти]», — поделился Панин.

Сначала он узнал, что у матери подтвердили COVID-19. У нее было поражено 25% легких. Потом Татьяну Власову подключили к аппарату ИВЛ. Врачи уверяли, что «все нормально, выкарабкиваются». Буквально на следующий день она скончалась.

Последний раз с матерью Панин разговаривал, когда ее перевели в реанимацию. Женщина нервничала.

«Она <…> кричала в трубку, потому что испугалась. Я до сих пор не могу себя простить. Мне кажется, что, если бы я был здесь, в Москве, я мог бы все изменить», — признался актер. Чувство вины он испытывает «подсознательно».