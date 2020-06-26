Разбойники напали на украинскую певицу под Николаевом. Спастись помогли каратэ и кикбоксинг

Грабители атаковали машину, в которой ехала украинская певица Марина Тимофейчук (Navka) вместе со своей съемочной группой. Инцидент произошел ночью в Николаевской области. Отбиться от злоумышленников помогли бойцовские навыки ее коллег.

Как пишет портал glavcom.ua со ссылкой на сообщение Тимофейчук, сначала разбойники бросили под колеса машины какую-то железяку, чтобы ее остановить. После этого они начали окружать авто.

«Нам повезло, что с нами был актер, обладающий приемами кикбоксинга, а также наш партнер видеопродакшена Иоанн Зенков, который имеет черный пояс по каратэ. Ребята быстро сориентировались и смогли отбиться от нападавших», — цитирует портал певицу.

После этого Тимофейчук вызвала полицию. В правоохранительных органах рассказали, что на дороге Николаев — Благовещенское, где и случилось происшествие, подобные нападения не редкость.

В апреле певица Лолита Милявская рассказала, что на ее мать в Киеве напали из-за того, что она говорила на русском языке. Неизвестный ударил женщину по затылку, когда она вела домой из школы внучку — дочь Лолиты.