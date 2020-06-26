Разбойники напали на украинскую певицу под Николаевом. Спастись помогли каратэ и кикбоксинг
Как пишет портал glavcom.ua со ссылкой на сообщение Тимофейчук, сначала разбойники бросили под колеса машины какую-то железяку, чтобы ее остановить. После этого они начали окружать авто.
«Нам повезло, что с нами был актер, обладающий приемами кикбоксинга, а также наш партнер видеопродакшена Иоанн Зенков, который имеет черный пояс по каратэ. Ребята быстро сориентировались и смогли отбиться от нападавших», — цитирует портал певицу.
После этого Тимофейчук вызвала полицию. В правоохранительных органах рассказали, что на дороге Николаев — Благовещенское, где и случилось происшествие, подобные нападения не редкость.
В апреле певица Лолита Милявская рассказала, что на ее мать в Киеве напали из-за того, что она говорила на русском языке. Неизвестный ударил женщину по затылку, когда она вела домой из школы внучку — дочь Лолиты.