Квентин Тарантино во второй раз стал отцом

Американский режиссер Квентин Тарантино стал отцом во второй раз. У него и его жены, израильской актрисы Даниэллы Пик, 2июля родила дочь. Об этом написал журнал People.

«Даниэлла и Квентин Тарантино рады сообщить, что Даниэлла родила их девочку 2 июля 2022 года, младшую сестру Лео, их первого ребенка», — сказано в статье издания, которую процитировал РИА «ФАН».

О беременности Пик сообщилось в феврале 2022 года.

О том, что Даниэлла Пик ждет второго ребенка, стало известно в феврале 2022 года. У пары подрастает сын Лео, он родился в феврале 2020 года. В прошлогоднем интервью Тарантино опроверг слух о том, что назвал своего первенца в честь актера Леонардо ди Каприо.

Тарантино и Пик познакомились в 2009 году, однако роман у них завязался намного позже. Мировые СМИ сообщили об их тайной свадьбе в 2018 году. С тех пор супруги живут на две страны — в США и Израиле.