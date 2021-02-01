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    01 февраля 2021, 22:39

    «Раз — и сгорела часть моей жизни». Вдовиченков — о смерти Ланового

    Артур Блянихов

    Заслуженный артист России Владимир Вдовиченков признался «Газете.ru», что Василий Лановой, который умер 28 января в возрасте 87 лет, был для него олицетворением актера с большой буквы.

    «Василий Семенович обладал удивительным свойством. Когда я его видел, он всегда куда-то шел по делу. Так стремительно, как комета. Всегда такой эффектный, красивый, с хорошим голосом», — обратил внимание артист.

    По словам Вдовиченкова, со смертью Ланового для него закатилась звезда на небосклоне театральной и киношной жизни. Он подчеркнул, что ушел последний из могикан Театра Вахтангова. Нет ни Владимира Этуша, ни Юрия Яковлева, ни Михаила Ульянова.

    «Очень жаль. Раз — и сгорела часть моей жизни», — добавил собеседник издания.