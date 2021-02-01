«Василий Семенович обладал удивительным свойством. Когда я его видел, он всегда куда-то шел по делу. Так стремительно, как комета. Всегда такой эффектный, красивый, с хорошим голосом», — обратил внимание артист.

По словам Вдовиченкова, со смертью Ланового для него закатилась звезда на небосклоне театральной и киношной жизни. Он подчеркнул, что ушел последний из могикан Театра Вахтангова. Нет ни Владимира Этуша, ни Юрия Яковлева, ни Михаила Ульянова.

«Очень жаль. Раз — и сгорела часть моей жизни», — добавил собеседник издания.