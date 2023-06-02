Знаменитости 02 июня 2023, 18:41 Равшана Куркова родила второго ребенка

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Российская актриса Равшана Куркова в своих соцсетях сообщила поклонникам радостную новость. В свои 42 года она родила девочку, став мамой во второй раз. Об этом сообщило издание StarHit.

Все это время артистка не признавалась поклонникам о беременности.

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«Хочу, наконец, поделиться своей большой радостью — в марте я родила Гаспару сестренку. Пусть любви в этом мире будет больше», — процитировал Runews актрису.

У Курковой есть сын от бизнесмена Сергея Амаряна. Несмотря на то, что пара рассталась, родители ребенка сохранили хорошие отношения.