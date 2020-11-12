«Равных ей нет по таланту»: костюмер вспомнил о «шикарном» вкусе Гурченко

Женщина пояснила, что проработала с Гурченко 18 лет, с 1977 по 1995 годы. Великанова шила для нее разные наряды, не только для сцены. Она отметила, что каждый раз после получения нового костюма актриса вызывала фотографов. Почти все вещи запечатлены на снимках и плакатах. По словам портнихи, сотрудничество с артисткой приносило ей одно удовольствие.

«Сложностей никаких не было, было очень интересно, безумно интересно, потому что она обладает шикарным, фантастическим вкусом, поэтому мне это все было в радость. Даже можно было не замечать всяких сложностей, работа с ней была великолепная», — подчеркнула закройщица.

Она вспомнила, что объездила вместе со знаменитостью 35 городов России и Советского Союза. Костюмер добавила, что Людмила Марковна была гениальным человеком и «равных ей нет по таланту». Ирина заключила, что актриса делала каждый день интересным и необыкновенным.

Гурченко ушла из жизни 30 марта 2011 года. Смерть была вызвана тромбоэмболией легочной артерии.