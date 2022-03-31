Расторгуева рассмешили новости о плагиате Beyonce его хита

В Сети неожиданно стали сравнивать песню группы «Любэ» «Ты неси меня река» и новую композицию американской певицы Beyonce Ве Аlivе. Пользователи интернета решили, что начало композиции очень напоминает российский хит. Лидер группы Николай Расторгуев в разговоре с «360» подтвердил, что нашел сходство, но с юмором подошел к ситуации.

«Этой истории полгода. Действительно, похоже. Взяла и воспользовалась. Мне смешно», — иронично прокомментировал эту новость музыкант.

Песня «Ты неси меня река» вышла в 2001 году и стала одной из визитных карточек группы «Любэ». Композиция Be Alive стала саундтреком к фильму «Король Ричард», главную роль в котором сыграл Уилл Смит. Именно за это ленту актер получил премию «Оскар».

Однако многие зрители церемонии запомнили не это, а то, что Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока. Дело в том, что тот некорректно высказался о жене своего коллеги — Джаде Пинкетт-Смит.