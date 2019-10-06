Расторгуев рассказал о попытке вручить Путину 100 долларов

По словам Расторгуева, это произошло больше десяти лет назад, после гала-концерта в Кремле. Лидера группы «Любэ» пригласили в зал к главе государства. Во время встречи Путин подарил Расторгуеву кортик.

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Тогда исполнитель вспомнил народную примету о том, что если человек дарит холодное оружие, то для того, чтобы не поссориться с дарителем, нужно отблагодарить его монетой любого достоинства. Но в тот момент у Расторгуева не оказалось при себе мелочи, а была только валюта.

«В кармане завалялась стодолларовая бумажка. Я ему протягиваю, типа шутка такая. Он среагировал нормально», — рассказал Расторгуев.

Российский лидер оценил жест певца, но от денег отказался.

Николай Расторгуев также рассказал, что слышал много анекдотов от Владимира Путина, но его всегда удивляло, как президент ухитряется шутить на серьезных мероприятиях.