Знаменитости 04 февраля 2023, 15:59 Расторгуев ответил на санкции Канады Лидер «Любэ» Расторгуев заявил, что канадские санкции никак не повлияют на его жизнь РИА «Новости»

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Канада внесла в санкционный список народного артиста России и лидер группы «Любэ» Николая Расторгуева. Артист не расстроился, но заявил о своем решении больше не появляться в Канаде, сообщил РБК.

Расторгуев обратил внимание, что санкции никак не отразятся на его деятельности. Он напомнил, что «Любэ» была с гастролями в США и Канаде около 20 лет назад.

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«Еще тогда я понял, что мне там некомфортно! У меня нет ничего общего с местной „мишпухой“, для которой мы работали и работают все артисты популярных жанров из России», — признался музыкант.

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Он отметил, что еще тогда дал себе зарок никогда больше не появляться за границей. По словам Расторгуева, сейчас вслед за ЕС стали «подтягиваться» остальные недружественные страны.

Санкции для лидера группы «Любэ» не стали неожиданностью. В восьмой санкционный пакет Евросоюза он попал в октябре 2022 года.