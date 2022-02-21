Расторгуев назвал свою «суперпесню»

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, какую из своих песен считает самой главной. По его словам, композиция «Конь» производит масштабное впечатление.

«„Конь“ — суперпесня. Ее исполняют и за рубежом на разных языках. Мне время от времени присылают ссылки. „Березы“ — замечательный, красивый романс, но по масштабу далеко не „Конь“» — сказал Расторгуев в интервью «АиФ».

На вопрос о том, является ли «Конь» песней о любви к Родине, исполнитель заявил, что песню нельзя препарировать, так как в ней важно все. В композиции значение имеет как мелодия, так и текст с мотивом и аранжировкой. Он подчеркнул, что такое масштабное впечатление песня производит в том числе за счет большого хора, который в ней задействован.

«А если цепляться к словам („что это означает?“), то, конечно, „выйду в поле с конем“ покажется глупостью. К песне нельзя подходить рационально, тут важна эмоциональная составляющая», — пояснил Расторгуев.

При этом певец отметил, что самой актуальной песней в его репертуаре группы является «Не валяй дурака, Америка».