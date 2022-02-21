Расторгуев назвал свою «суперпесню»
Лидер группы «Любэ» Расторгуев назвал свою «суперпесню»
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, какую из своих песен считает самой главной. По его словам, композиция «Конь» производит масштабное впечатление.
«„Конь“ — суперпесня. Ее исполняют и за рубежом на разных языках. Мне время от времени присылают ссылки. „Березы“ — замечательный, красивый романс, но по масштабу далеко не „Конь“» — сказал Расторгуев в интервью «АиФ».
На вопрос о том, является ли «Конь» песней о любви к Родине, исполнитель заявил, что песню нельзя препарировать, так как в ней важно все. В композиции значение имеет как мелодия, так и текст с мотивом и аранжировкой. Он подчеркнул, что такое масштабное впечатление песня производит в том числе за счет большого хора, который в ней задействован.
«А если цепляться к словам („что это означает?“), то, конечно, „выйду в поле с конем“ покажется глупостью. К песне нельзя подходить рационально, тут важна эмоциональная составляющая», — пояснил Расторгуев.
При этом певец отметил, что самой актуальной песней в его репертуаре группы является «Не валяй дурака, Америка».