    27 декабря 2019, 16:34

    Расторгуев назвал «чушью» информацию о судах с Пенсионным фондом

    Алена Макаренко

    Пенсионный фонд Москвы подал в суд на лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. Но тот назвал эту новость чушью и фейком, сообщило ИА Nation News.
    Расторгуев назвал «чушью» информацию о судах с Пенсионным фондом

    Музыкант возглавляет некую благотворительную организацию, занимающуюся концертами и поддерживающую современное искусство. В 2018 году Расторгуев не предоставил отчет о работе своего фонда, поэтому столичный ПФР выслал предупреждение. Артист должен был выплатить штраф в 20 тысяч рублей, но он проигнорировал это уведомление.

    По этой причине чиновники подали на Расторгуева в суд. Иск уже рассматривают в одной из арбитражных инстанций Москвы.

    Певец эмоционально отреагировал на эту новость, отметило издание.

    «Это вброс и чушь! <…> Про меня вбрасывают много всякой чуши разные издания. Это журналисты-г****плюи, у них работа такая: они набирают в рот как можно больше г**** и плюются им», — заявил Расторгуев.

    Он не понимает, почему люди доверяют «всякой фигне» в прессе. Музыкант подытожил: «это такой голимый фейк».