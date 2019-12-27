Расторгуев назвал «чушью» информацию о судах с Пенсионным фондом

Музыкант возглавляет некую благотворительную организацию, занимающуюся концертами и поддерживающую современное искусство. В 2018 году Расторгуев не предоставил отчет о работе своего фонда, поэтому столичный ПФР выслал предупреждение. Артист должен был выплатить штраф в 20 тысяч рублей, но он проигнорировал это уведомление.

По этой причине чиновники подали на Расторгуева в суд. Иск уже рассматривают в одной из арбитражных инстанций Москвы.

Певец эмоционально отреагировал на эту новость, отметило издание.

«Это вброс и чушь! <…> Про меня вбрасывают много всякой чуши разные издания. Это журналисты-г****плюи, у них работа такая: они набирают в рот как можно больше г**** и плюются им», — заявил Расторгуев.

Он не понимает, почему люди доверяют «всякой фигне» в прессе. Музыкант подытожил: «это такой голимый фейк».