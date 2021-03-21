Расставшийся с Бузовой Дава случайно показал брюнетку в своей постели

Блогер Дава (Давид Манукян), который в недавнем времени расстался с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, случайно показал на видео спящую в его постели девушку.

Дава опубликовал на своей странице в Instagram ролик, в котором обратился к своим подписчикам с просьбой поддержать его видео с концерта.

Внимательные поклонники блогера заметили, что в отражении в зеркале видно, как в кровати Давы спит брюнетка. Пользователи сразу стали гадать, кем может быть загадочная девушка. Многие предположили, что брюнетка в кровати Манукяна это его помощница по имени Аня.

До этого поклонники ведущей Ольги Бузовой — бывшей возлюбленной Давы — заподозрили, что девушка завела роман с певцом Алексеем Воробьевым. Знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором изображает с артистом любовь с первого взгляда.

В январе Ольга Бузова рассказала о разрыве с Манукяном. По ее словам, Дава распускал руки и оскорблял ее. Через пару дней после этой новости уже сам Манукян назвал отношения с телеведущей пройденным этапом.