Расследование обвинений фронтмена Rammstein в домогательствах прекратили | 360°

Знаменитости 29 августа 2023, 15:25 Расследование обвинений фронтмена Rammstein в домогательствах прекратили Bild: прокуратура Берлина остановила расследование в отношении солиста Rammstein РИА «Новости»

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Берлинская прокуратура прекратила расследование обвинений фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Солист металл-группы официально смог опровергнуть обвинения в свой адрес. Все расследования против Линдеманна завершились, сообщил RT.

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Ирландка Шелби Линн ранее пожаловалась в соцсетях, что ей якобы подмешали наркотики в напиток во время вечеринки на майском концерте Rammstein в Вильнюсе. По словам девушки, после этого лидер группы пытался склонить ее к интиму, а на следующий день она обнаружила на теле синяки.

В правоохранительные органы Германии обратилось несколько женщин, заявивших, что Линдеманн приставал к ним на вечеринках после выступлений.

Кроме того, жительница Австрии обвинила солиста Rammstein в насилии. Предполагаемая жертва не назвала ни свою личность, ни место и время случившегося, поэтому прокуратура Вены отказалась начинать расследование.