Рассекречено полное название сиквела «Аквамена»

Австралийский кинорежиссер, сценарист и продюсер Джеймс Ван рассекретил полное название сиквела супергеройского блокбастера «Аквамен». Он представил его в Instagram.

Новый «Аквамен» продолжит историю получеловека-полуатланта Артура Карри и выйдет с подзаголовком «Затерянное королевство».

«Прилив приближается», — так режиссер подписал пост.

Этими словами Джеймс Ван намекнул на скорый релиз ленты. Однако предложение может оказаться и подсказкой к сюжету.

На лого сиквела изображена водная гладь.

Подробности сюжета фильма не раскрываются. Однако еще в 2020 году на DC FanDome режиссер обещал, что вторая часть окажется серьезнее первой ленты.

Сиквел «Аквамена» покажут на больших экранах 15 декабря 2022 года, написал Inforeactor. Съемки начнутся в ближайшее время в Великобритании. К своим ролям вернутся Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Яхья Абдул-Матин II и Патрик Уилсон.

«Аквамен 2» — продолжение фильма 2018 года. Первая часть заработала в прокате 1,15 миллиарда долларов, став самым кассовым фильмом кинематографической вселенной DC.