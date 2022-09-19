Распутина рассказала, почему выбрала образ Белоснежки на «Шоу Аватар» | 360°

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19 сентября 2022, 19:44

Распутина рассказала, почему выбрала образ Белоснежки на «Шоу Аватар»

Маша Распутина: Белоснежка является моим любимым персонажем

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Советская и российская певица Маша Распутина во время «Шоу Аватар» решила выбрать костюм Белоснежки. Как узнали журналисты Teleprogramma.pro, выбор на эту героиню пал неслучайно. Певица призналась, что это ее любимый персонаж.

В костюме Белоснежки Маша Распутина исполнила песню Анны Герман «А он мне нравится».

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«Я считаю, что талантливый человек должен быть талантлив во всем. Поэтому пришлось поднять из глубин памяти тот период, когда я была юной девушкой и пела тоненьким высоким голоском, пела свою любимую Людмилу Сенчину, я обожала ее „Золушку“ и „По камушкам“. Я старалась передать тот свой образ и те интонации», — добавила певица.

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Артистка отметила, что находится в шоу-бизнесе уже много лет, и скрыть свой тембр голоса оказалось не так уж и просто. Однако у нее были свои секреты.

Все жюри, за исключением Аиды Гарифуллиной, угадали, кто управлял аватаром этой сказочной героини. Лишь оперная певица посчитала, что за костюмом прячется Татьяна Овсиенко.

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