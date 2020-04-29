Располневший и постаревший Мэттью Перри расстроил своих поклонников

Перри, запомнившийся ярким образом Чендлера Бинга в «Друзьях», сильно постарел и располнел. Пользователи соцсетей расходятся во мнении, почему актер находится явно не в лучшей форме. Одни думают, что виной всему долгое нахождение в самоизоляции.

Другие опасаются, что у артиста проблемы со здоровьем. Нашлись и такие, кто предположил, что Перри вновь употребляет запрещенные вещества. Фанаты призвали актера уделить внимание тренировкам и правильному питанию, чтобы вновь прийти в форму.

«Очень грустно», «Простите, но он выглядит очень печальным и обеспокоенным», «Не узнаю его», — признались они.

Ранее Перри со своими партнерами по съемочной площадке «Друзей» принял участие в челлендже All In. Таким образом знаменитости собирают деньги на продукты для социально незащищенных групп населения.

Дженнифер Энистон выложила на своей странице в Instagram фотоколлаж, на котором остальные «друзья» повторяют известный снимок «Обед на небоскребе».