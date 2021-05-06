Располневшего Уилла Смита засыпали рецептами сытной еды по призыву Гарика Харламова

Российский комик Гарик Харламов запустил флешмоб в поддержку американского актера Уилла Смита, который располнел и стал новой иконой бодипозитива. Харламов призвал писать Смиту в Instаgrаm рецепты вкусной еды.

«Давайте напишем @willsmith, что он красавец, и накидаем под этим постом вкусных русских рецептов», — предложил Харламов.

Комик добавил, что мужчин «в таком положении» нужно поддерживать.

Подписчики Харламова откликнулись на его призыв и начали охотно делиться со Смитом разными рецептами. Пользователи посоветовали актеру попробовать блинчики, с любой начинкой. Голливудской звезде уже написали, как приготовить кулич в мультиварке. Один из юзеров поведал, как готовить домашние пельмени.

«Привет, Уилл! Ты еще не достиг идеальной формы от Гарика „Бульдога“ Харламова? Вот тебе рецепт супербургера: берешь батон, режешь пополам и заливаешь майонезом», — написал kuzma_11112.

«Уилл, братишка, ты красава! Лови ингредиенты для приготовления домашней шавермы! Сам разберешься, как готовить!» — подключился shchemel86.

«Красавчик, кушай больше, вот рецепт драников», — поделился еще один подписчик.

Теперь Смит может собрать из комментариев под своим постом целую поваренную книгу.

Актер ранее допустил, что примет участие в следующих президентских выборах в США.