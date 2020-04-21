«Располневшая» Семенович призвала подписчиц следить за фигурой

В ролике актриса предстала в образе девушки с лишним весом, который она использовала в клипе на песню «Хочешь». Семенович рассказала, что распечатала свою фотографию и повесила на холодильник как напоминание.

Также она посоветовала девушкам не злоупотреблять блинчиками и напомнила, почему-то, о вреде Масленицы для фигуры.

В комментариях поклонницы поблагодарили знаменитость за мотивацию и признались, что знакомы с проблемой переедания.

Ранее блогер Екатерина Диденко, чей муж погиб в банной вечеринке с сухим льдом, попыталась в очередной привлечь к себе внимание, используя трагическую тему. На днях она выложила пост в Instagram с провокационным фото. На нем она стоит с листком бумаги, на котором написано «Сухой лед». В описании девушка рассказывает своей аудитории насколько это вещество опасно. К сожалению, она не ознакомилась с этой информацией раньше, до гибели своего мужа и друзей.