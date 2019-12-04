Расплакавшуюся Ани Лорак украинцы предложили гнать до Москвы

Певица выступила в Национальной опере Украины на одной сцене с Софией Ротару, Светланой Лободой, Таисией Повалий, Monatik и другими.

По окончании выступления артистка расплакалась, поблагодарила зрителей за поддержку и поздравила с наступающим Новым годом.

Однако многие украинцы слезы Ани Лорак сочли неискренними и неуместными.

«Фальшивые слезы. Артистичные. Киев слезам не верит», «Ани Лорак никто не мешает жить в Москве, пусть она там и остается», «гнать Ани Лорак до Москвы, пусть там и плачет», — написали пользователи Facebook.

Часть пользователей заступилась за певицу. Они напомнили, что искусство не должно страдать из-за политики.