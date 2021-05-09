Актер и сценарист Сет Роген отказался работать с Джеймсом Франко из‑за обвинений последнего в сексуальных домогательствах. Об этом рассказал сам кинематографист, сообщила The Sunday Times.

Артистов считали в Голливуде друзьями. Однако, по словам Рогена, обвинения в харассменте многое изменили в отношениях знаменитостей.

«Я презираю жестокое обращение и домогательства и никогда не стал бы покрывать или скрывать действия кого‑то, кто это делает, или сознательно ставить кого‑то в ситуацию, когда бы он был рядом с кем‑то подобным», — заявил Роген.

Он также сожалеет, что «ужасно» пошутил в 2014 году на шоу Saturday Night Live. Тогда Роген сказал, что выдавал себя за несовершеннолетнюю девушку в Instagram, пытаясь заманить Франко на свидание. В то время последнего уличили в переписке с 17-летней девушкой. В интернете опубликовали сообщения актера, в которых он спрашивал, есть ли у девушки молодой человек и не хочет ли она встретиться с ним. Франко заявил в ответ, что не знал возраст собеседницы.

Роген и Франко работали вместе над фильмами «Ананасовый экспресс: Сижу, курю», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» и «Горе-творец».

В 2018 году пять женщин рассказали о домогательствах со стороны Франко, когда он преподавал в киношколе. Актер якобы сказал им сниматься обнаженными, а одну девушку вынудил заняться с ним оральным сексом. Артист отрицал обвинения. Однако в 2019 году актрисы Сара Титер-Каплан и Тони Гаал подали на него в суд. Они заявили, что Франко «стремился создать конвейер молодых женщин, которые подвергались его личной и профессиональной сексуальной эксплуатации». Франко избежал судебного разбирательства. Он договорился с истицами в феврале 2021 года, после чего те отказались от своих претензий к артисту.

Роген поссорился с Франко на фоне обвинений. С 2018 года они не сотрудничали и не выпустили ни одного совместного проекта.